Кассы могут рекламировать компанию новым клиентам

Магазины, кафе и другие компании смогут таргетировать интернет-рекламу на клиентов и проходящих мимо людей.

Производитель онлайн-касс «Эвотор» и DataDarvin запустили сервис, который позволяет магазинам, кафе и другому бизнесу из сферы услуг таргетировать интернет-рекламу на посетителей и прохожих.

Сервис уже доступен владельцам 600 тыс. терминалов «Эвотор», рассказали vc.ru в компании.

Терминалы «Эвотор» собирают MAC-адреса мобильных устройств с включенным Wi-Fi в радиусе 100 метров. По данным DataDarvin, 83% мобильных пользователей не выключают Wi-Fi. Сбор данных активируется с помощью приложения «Твой промоутер», которое владельцы касс могут скачать в магазине «Эвотор.Маркет». Подписка на приложение стоит от 1490 рублей в месяц.

Сервис автоматически экспортирует собранные данные на рекламные площадки «Яндекса» и myTarget (сервис аналитики Mail.ru Group). После этого с помощью приложения можно настраивать показ интернет-рекламы на пользователей, которые были в торговой точке или проходили мимо, отслеживать результаты кампаний, видеть акции, которые приносят максимальный эффект.

«Сервис позволяет снижать стоимость интернет-рекламы — лучше показать предложение тысяче целевых лидов, чем откручивать миллионные охваты. По опыту наших клиентов минимальный прирост трафика от гиперлокальной рекламы составляет 15% при рекламных бюджетах от 10 тысяч рублей в месяц.» – говорит Вячеслав Новоселов, гендиректор DataDarvin.