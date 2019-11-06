ФНС разглядела рисованные расходы из космоса

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства построил картофелехранилище. Ну, как построил. К тому времени, когда он его якобы строил, оно уже было построено. Более того, реально существующее здание сильно отличалось от того, которое было в документах, раскрывают подробности дела «Налоговые адвокаты».

Проворачивая эту махинацию, шустрый бизнесмен не погнушался получить субсидии из федерального бюджета (30 млн руб) и регионального (3 млн руб).

Инспекция все это дело выяснила и убрала расходы на строительство — 201 млн руб. Суды поддержали.

Инспекция аргументировала свою позицию в том числе тем, что согласно Google Планета Земля здание со спутника выглядело одинаково 22 августа 2015 года, 26 апреля 2016 и 5 июня 2016. То есть когда оно якобы строилось.

Кроме того, стало известно, что бизнесмен получил разрешение на ввод картофелехранилища в эксплуатацию, но никто из администрации на осмотр объекта не приезжал.