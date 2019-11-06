Куда поедут туристы в эти новогодние праздники отдыхать

Объявлена десятка самых популярных направлений для новогоднего отдыха, которые наши люди выбирают на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

Рейтинг возглавили Крым, Краснодарский край и Ленинградская область. Далее следуют Московская, Кемеровская, Тверская и Ярославская области, Карелия, Татарстан и Ставропольский край, сообщает сервис бронирования Tvil.ru.

При этом цены на отдых разнятся в два-три раза – от 1,9 до 12 тыс. рублей в сутки.

Больше всего дней люди хотят задержаться в Крыму и на Кубани – 5,6 и 5,7 ночи соответственно. А самые короткие поездки планируют в Ярославскую область – всего на три ночи. В Крыму новогодний отдых обойдется в 2723 рубля в сутки, в Краснодарском крае – 3889,5 рубля. Дешевле всего сутки новогодних каникул обойдутся на Ставрополье – в среднем 1,9 тысячи рублей, дороже всего – в Кемеровской области – до 12 тысяч рублей.

Компаниями (до шести человек) туристы поедут в Кемеровскую, Тверскую и Ярославскую область. Ставрополье на Новый год популярно у туристов, путешествующих вдвоем. Семейные туристы с детьми выбирают для новогоднего отдыха Крым и Краснодарский край, Ленинградскую область и Карелию, а также Татарстан.