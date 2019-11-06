Клерк.Ру

Хм… Доначислять по выездным проверкам стали меньше

Накануне ФНС опубликовала статистику по выездным проверкам за 9 месяцев этого года. Количество проверок неуклонно снижается. Кроме того, второй квартал подряд снижается средний размер доначислений по результатам ВНП.

Это снижение настораживает, отмечает на своей странице в Фейсбуке налоговый эксперт Иван Кузнецов. Он опасается, что бюджет могут ударными темпами наполнить каким-нибудь хитрым и жестким способом, ведь статистику по АППГ (аналогичный период прошлого года) никто не отменял.

Графики со страницы Ивана Кузнецова в ФБ

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.

Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.

Всё про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Лариса Магафурова
Хочу купить за 3 500 ₽ 6 000 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоговые проверки»

Все семинары по теме Налоговые проверки