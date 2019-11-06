Хм… Доначислять по выездным проверкам стали меньше

Накануне ФНС опубликовала статистику по выездным проверкам за 9 месяцев этого года. Количество проверок неуклонно снижается. Кроме того, второй квартал подряд снижается средний размер доначислений по результатам ВНП.

Это снижение настораживает, отмечает на своей странице в Фейсбуке налоговый эксперт Иван Кузнецов. Он опасается, что бюджет могут ударными темпами наполнить каким-нибудь хитрым и жестким способом, ведь статистику по АППГ (аналогичный период прошлого года) никто не отменял.

Графики со страницы Ивана Кузнецова в ФБ