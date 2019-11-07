Большая группа кредитных мошенников попалась

В четырех регионах задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В группе было 16 человек и роли между ними были четко распределены.

«Одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников «кол-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги», — рассказала Волк.

Задержание прошло в рамках спецоперации. В ходе 25 обысков у подозреваемых изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны и сим-карты.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Четырех фигурантов отправили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде.