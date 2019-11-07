Крупный бизнес заставят оплатить долги россиян за ЖКХ?

Чиновники попытаются увеличить цены на электроэнергию для крупных промышленных компаний. Такой вывод делают эксперты после слов главы Минэнерго Александра Новака.

Выступая в рамках «Парламентского часа» в Госдуме, он пообещал, что механизм перекрестного субсидирования в электроэнергетике, в соответствие с которым одни российские потребители из-за высоких тарифов на электричество дотируют неплательщиков, будет нивелироваться. Соответствующий законопроект скоро поступит на рассмотрение депутатов, пишет «МК».

Механизм перекрестного субсидирования является одним из главных инструментов, за счет которого чиновники поддерживают стабильное положение электроэнергетической отрасли. Этот метод регулирования тарифов — для одних цены выше, для других ниже — позволяет генерирующим компаниям получать прибыль, которая соответствует издержкам на производство. Справедливость такого подхода вызывает серьезные сомнения, особенно у тех, кому приходится платить по повышенным тарифам.

Тема отказа от перекрестного субсидирования или хотя бы о его снижении неоднократно поднимался в правительственных кругах, но конкретных решений принято не было. Летом этого года Минэкономразвития предложило переложить тарифную нагрузку, возникающую в результате разницы цен, на бюджет. Сумма, которую пришлось бы вынуть из казны на эти цели, превышала 400 млрд рублей. Проект не одобрил Антон Силуанов.

На полный отказ от перекрестного субсидирования государство вряд ли пойдет и по другим причинам. По словам депутата Госдумы Андрея Ветлужских, для оплаты электричества по рыночным ценам у населения элементарно не хватит средств из-за низкого уровня доходов. Долги россиян за ЖКХ превысили уже превышают 1 трлн рублей. Существенная часть этой суммы приходится на просроченные обязательства за электричество.

По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, законопроект, предлагаемый Минэнерго, скорее всего предполагает менее радикальный вариант, нежели возложение расходов на бюджет и вряд ли серьезно подымет цены для населения.

«Сейчас по завышенным энергетическим тарифам приходится расплачиваться малым и средним предприятиям, — отмечает эксперт. — Равномерное перекрестное субсидирование будет означать, что часть расходов ляжет и на крупные промышленные концерны, что выглядит логичным решением. Другое дело, что большой бизнес, и так обремененный высокими налогами, будет возражать такому решению. Для субсидий неплатежеспособных граждан они потребуют от государства льготы, поэтому деньги все равно придется брать из бюджета».