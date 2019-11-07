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ВС не изменит срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая по сути отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.

Это следует из версии проекта постановления, подготовленного для обсуждения на Научно-консультативном совете при ВС 24 октября, с которой ознакомился Forbes.

Речь идет о постановлении по налоговым преступлениям, которое ВС подготовил впервые за 13 лет. В нем ВС объяснит судам, как следует трактовать законодательство об ответственности за налоговые преступления. Первый вариант проекта, подготовленный летом этого года, вызвал острую критику со стороны юристов и бизнеса. Их возмутило положение проекта, согласно которому пленум предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством. По мнению юристов и бизнеса эта формулировка де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям и позволила бы преследовать предпринимателей за налоговые нарушения 20 и 30-летней давности.

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В сентябре бизнес-омбудсмен Борис Титов совместно с РСПП, Торгово-промышленной палатой (ТПП), Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), «Опорой России» и «Деловой Россией» обратились в ВС с просьбой исключить спорную формулировку из проекта постановления.

Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявлял, что принять итоговый вариант постановления планируется до конца года.

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