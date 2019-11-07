Клерк.Ру

Налоговики просят забронировать номер в гостинице и оставить там презент

Компании регулярно получают от налоговиков предложения решить вопрос с проверкой за деньги. Иногда за это представителей службы сажают, иногда ФНС говорит, что так действуют только мошенники.

Но о таких просьбах мы еще не слышали. Лженалоговики (или все-таки настоящие налоговики) просят забронировать номера в гостиницах. И настоятельно рекомендуют подготовить для отдыхающих презент в размере 6-7 тыс. рублей. 

Официально налогоплательщикам предлагают не паниковать и не вестись на просьбу. А обращаться за разъяснениями непосредственно в инспекцию. Если звонящий просит денег, то это точно жулик, на которого следует заявить в полицию.

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