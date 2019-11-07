Налоговики просят забронировать номер в гостинице и оставить там презент

интересно у вас получается, пока этот мужик состоит в браке, он воспитывает этого ребенка и ему д...
У меня умер сын-инвалид в августе, я за него получала пенсию и по уходу, в августе получила как я...
Меняйте порядок признания отцовства в браке. Всего и делов то! Лично я не против ))...
Моя реакция: "Уважаемые законодательные инициаторы!А где правка о внесении изменений в статью 10 ...
Многие этого хотят, и это было бы справедливо, ибо "штамп в паспорте" не равно "пояс верности". В...
Транспортный налог никак не зависит от лица, на которое зарегистрирована машина...
В РФ по закону считается мужчина, который указан в документах как отец ребенка. Это происходит бе...
сейчас с семинара: верховный суд признал возможным взыскивать с налогоплательщика судебные расход...
Так налоговая снимает налоги с транспорта))) они чётко нашли границу между частной собственностью...
Елена,то о чем Вы говорите называется Остановка, это 15минут ,все остальное время - Парковка. И и...
еще как! Многие до сих пор думают, что раз оформили имущество на ребенка, то и налоги можно не пл...
В смысле... никак не участвует и даже не имеет права голоса.....Не хочешь иметь детей - предохр...
Для этого в договоре банки многие прописывают, что при остутствии операций ведение счета 1год-2 с...
Идея хорошая не вести бумажную трудовую книжку и журнал учета этих книжек, но зачем электронная Т...
Не поменялось в смысле деньги любите или монетки зубной пастой чистите??))))...
И ведь точно, я тоже вхожу в 90% )) И красный диплом есть. Раньше распределяли и у меня , как ...
это хорошо когда в вашем городе куча работы и можно перебирать ее в поисках идеала... а когда тол...
Они, бедные, уже не знают, чем бы еще занять Пенсионный форд, чтобы не разгонять штат и получать ...
Цинизм это уже моральное разложение, когда на всех и все плевать, после меня хоть потоп. Статья х...
Я написал "обязательной"?.. Да, я написал "обязательной".Перефразирую.Если мужчина, на которого п...
это у вас мура а не текст, ничего не поняла
Это здорово, что такие статьи появляются! Чем больше публичности, тем меньше давление на бизнес...
Для этого не нужно делать экспертизу ДНК обязательной. ...
Да п.7 вообще мало в чьи ворота пролазит, ему уже сто лет в обед будет. Много что поменялось с те...
Поясните пожалуйста, что значит "оплата через QIWI и PayPal"....
А я думала наоборот, что все, кто публично не отказался, по умолчанию считаются присоединившимися...
Развод. Женщина требует алименты. Мужчина сомневается, что это его ребёнок.Должен быть механизм, ...
Повсеместно наблюдается эффект Данниг Крюгера, когда дебилы не понимают, что они дебилы, потому ч...
Не ушли, я таких как консультант 1С, регулярно наблюдаю. Каждая третья....
Какой аргумент применить к женщине? По условию: женщина хочет ребенка, ребенок проживает с ней и ...
Я ожидала подвоха, но все равно зашла :).
А что, в этом кто-то сомневался???
Если по вашему содержание и воспитание ребенка женщиной это "никому ничего не должна", то с логик...
Вы такой бред обиженного человека пишете, что читать странно. Вы хотя бы представляете сколько де...