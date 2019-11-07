Какой банк выбрать для обслуживания ООО

Поржала с планов любви.... Автор, Вы же замужем? Какие планы любви? Или я что-то не догоняю?...
Ну а что тоже еудный призыв, взятб мозги в кулак, мы новая клмпания и пока не понимаем, как плани...
Я пожалуй тоже дискуссию закрою, а то у Вас ответственность на обоих, это когда отвечает только м...
"Использую я для этого сайт freedom24.ru..." эта фраза сразу навела на то, что это просто р...
Какая? Вы комментарии почитайте)) у нормальных людей от таких комментариев волосы дыбом ...
Ну от таких работников как Инна тоже толку не много. Для выработки стратегии оптимизации работы н...
"Наша компания предлагает бесплатный доступ аж на 30 дней, больше не найдете нигде". Все верно, 1...
Инну никто и не жалел. Её директор даже был недоволен, что такая «личная ситуация» у неё случилас...
Это проблема самоидентификации себя как специалиста. У Инны никогда не будет времени на повышение...
Ну вас тут никто и ждал и не звал
А вам в то что у вас вместо головы не приходило, что Клерк проверил информацию, прежде чем продви...
Пользуйтесь DDG и ваши персданные всегда будут защищеныDuckDuckGo (сокр. DDG) —&nb...
Ну так они же закрыли свои лица под аватарками и непонятными никами ))) крутыми себя считают))) м...
Всё бы у нас кому-то кого-то другого в рабство загнать.
В церковь на службу сходить, панихиду отслужить (в церкви или на кладбище). Полдня на это нужно, ...
Еще одна "леди в красном". Рекламщица отстойных банков с постоянным геморроем. Особенно умилила п...
кто кого выбирал то? там давно уже выбрано все за нас, громкие фразы и лозунги хорошо здесь писат...
Мне повезло))) я по стилю близка к "Светлане". Чего и всем желаю!...
И Вы в этот раз не оригинальны
да его самого пора в утиль не то что портрет...
Вы повторяетесь. Троллите, должно быть.
Блин, редакторы спят? Столько ошибок XD
Вот не поняла))) чем портрет бывшего президента отличается от всех остальных портретов (вещей). М...
В чем несправедливость? ДНК тест стал доступен сравнительно недавно. А детей надо защищать всегд...
Закон несправедлив (как и весь мир в целом), но не все так благополучно для внезапных нахлебников...
В данном случае это разборки между мужем и женой. У ребенка отец установлен законным способом и д...
И мне незачем, отец моих детей мне доверяет. Кому надо, тот пусть добивается изменения....
Мне зачем, я никому не отец
Ну например, жил он в браке и жене доверял и думал, что ребенок от него. Но узнал, что она изменя...
Всё, нужное для исчисления пенсий, уже содержится в формах РСВ + СЗВ-СТАЖ....
интересно у вас получается, пока этот мужик состоит в браке, он воспитывает этого ребенка и ему д...
У меня умер сын-инвалид в августе, я за него получала пенсию и по уходу, в августе получила как я...
Меняйте порядок признания отцовства в браке. Всего и делов то! Лично я не против ))...
Моя реакция: "Уважаемые законодательные инициаторы!А где правка о внесении изменений в статью 10 ...