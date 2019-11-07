Клерк.Ру

Какой банк выбрать для обслуживания ООО

Кто не любит читать инструкции и условия договоров, но должен выбрать обслуживающий банк, может воспользоваться выбором коллег.

Результатом своего тендера по обслуживанию ООО в Красном уголке бухгалтера делится Eyvas Ablyazizov. Он также приводит результаты опроса, который ранее провел среди участников группы. В лидерах: Точка банк, Сбер, Альфа и Эксперт банк.

В комментариях к этому посту люди пишут: с выбором согласны. А вы? 

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