Что поменяется в УСН

Как известно, с 2021 года отменяется ЕНВД. Вместо этого спецрежима можно, например, применять УСН.

Минфин в письме № 03-11-11/77205 от 08.10.2019 сообщает, что УСН панируют модернизировать.

В настоящее время готовятся предложения по отмене обязанности представления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов, а также переходные положения, позволяющие продолжать применять УСН в случае превышения налогоплательщиками ограничений по доходам и (или) средней численности работников.

Напомним, речь идет о проекте, разработанным Минфином.

В течение переходного периода налогоплательщик применяет УСН с учетом некоторых особенностей. В частности, налоговая ставка для налогоплательщиков, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 %, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения является «доходы минус расходы», — с 15 до 20 %.

Налогоплательщик утратит право на применение УСН, если его доходы превысят 200 млн рублей или средняя численность работников превысит установленное ограничение более чем на 30 человек.

Что касается отмены деклараций, то пока такой проект на федеральном портале не размещался. Не исключено, что поправка будет внесена ко второму чтению в один из законопроектов, которые уже находятся в Госдуме.