Туроператоров обяжут формировать электронную путевку. Поэтому цены на туры вырастут

В Госдуму внесли законопроект, который обязывают туроператоров заносить информацию о путевках в единую информационную базу электронных путевок.

Речь идёт о системе «Электронная путевка», которую Ростуризм ввёл в постоянную эксплуатацию в 2017 году, пишет «Парламентская газета».

Проектом предлагается исключать компанию из единого реестра туроператоров, если он нарушит запрет на продажу путёвок без формирования электронной путёвки и размещения сведений о ней в системе. При этом оператор будет взимать с компании плату за размещение электронной путёвки. Размер платы и порядок её внесения будет устанавливать правительство.

Турагент, если туроператор предоставил ему право доступа к системе, обязан будет выдать заверенную выписку из системы, где будут прописаны условия соответствующего договора о реализации турпродукта.

Система «Электронная путевка» должна защитить потребителей от недобросовестных туроператоров и гарантировать выполнение ими обязательств перед клиентами. Она позволит отслеживать по номеру договора статус тура: поступление денег оператору, выписка авиабилета и другое. Если туроператор не выполнит обязательства, можно будет обратиться с квитанцией электронной путевки в фонд персональной ответственности компании при ассоциации «Турпомощь».

Также система должна обеспечить бесперебойный обмен данными между Роспотребнадзором, Ростуризмом, ФНС, Фондом финансовых гарантий, страховыми компаниями, банками и туроператорами.

Авторы законопроекта убеждены, что действуют в интересах потребителей. Однако цены на путевки вырастут из-за новых требований, о чем опять депутаты не подумали.