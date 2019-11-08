Новые правила сдачи электронных отчетов в ПФР. Версия №2

Ранее (в конце августа) ПФР размещал на федеральном портале проект нового Порядка сдачи отчетов в электронной форме.

Подробно о новшестве мы писали в материале «Новые правила сдачи отчетности в ПФР: полный обзор».

Накануне этот проект был переведен в стадию «Отказ от продолжения разработки».

Но зато на федеральном портале опубликовали новый проект ПФР на эту тему.

Согласно документу электронный документооборот с ПФР осуществляется при помощи компонента «Электронный документооборот с контрагентами» подсистемы «Внешнее взаимодействие» автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации нового поколения (АИС ПФР-2).

В случае заключения страхователем с ПФР соглашения об обмене информацией в электронном виде с подтверждением электронной подписи представление им индивидуальных сведений может осуществляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Для регистрации в системе электронного документооборота ПФР страхователи направляют через Оператора «Заявление на подключение к системе электронного документооборота ПФР». ПФР в течение двух рабочих дней после получения заявления направляет страхователю «Уведомление о результате рассмотрения» с отметкой об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления на подключение.

В случае сдачи отчетов через представителя, надо направить в ПФР «Уведомление о предоставлении полномочий представителю».

Индивидуальные сведения могут быть представлены также с использованием «Кабинета страхователя». Для этого необходимо иметь учетную запись в ЕСИА (на госуслугах).

В случае принятия нового порядка будет признано утратившим силу Постановление Правления ПФР от 11.01.2018 № 3п «Об утверждении формата, порядка и условий направления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи страхователю форм документов, используемых в целях привлечения страхователей к ответственности, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного».