Бухгалтер Людмила, которая самая сильная и прокачанная, выиграла чемпионат мира

Знакомьтесь, перед вами Людмила Кондратьева. Бухгалтер Забайкальского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство», недавно стала призером в чемпионате мира по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике 2019 года «Золотой тигр-XIII» (г. Екатеринбург).
«В соревнованиях было заявлено 50 видов спорта, участвовало 9 тысяч спортсменов из разных стран. Людмила Сергеевна выступила в весовой категории до 75 килограммов, выполнила норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. Кроме того, завоевала медали за первые места в жиме лёжа и приседе, за второе место в пауэрлифтинге и за третье – в становой тяге», рассказывает пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края Ирина Павлова.
Тяжелой атлетикой Людмила Сергеевна начала заниматься еще в школе. Но потом жизнь сложилась так, что занятия спортом ей пришлось прервать на несколько лет. И лишь в 2018 году она вновь пришла в спортзал Дворца культуры и спорта города Петровска-Забайкальского. После длительного перерыва заниматься было непросто. Но тренировки стали частью жизни Людмилы и, конечно, очередной ступенью к новым победам, которые не заставили себя ждать.
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