Для возмещения НДС теперь создают муляжи товаров

Очередная преступная группировка, которая занималась незаконным возмещением НДС из бюджета, попалась и пойдет под суд.

Прокуратура Санкт-Петербурга направила уголовное дело о мошенничестве на сумму более 300 млн рублей.

Обвиняют 4 человек. По версии следствия они совершили 56 преступлений, предусмотренных статьями 159 и 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) преступного дохода).

Расследование длилось 6 лет. По версии следствия, обвиняемые создали ОПГ для хищения из бюджета денег путем незаконного получения налоговой выгоды и возмещения НДС. Для этого они зарегистрировали 25 однодневок и, выступая от имени их руководителей, обращались в налоговые Санкт-Петербурга с декларациями, в которых отражали не соответствующие действительности сведения о наличии права на возмещения из бюджета суммы НДС. К проверкам они готовились.

Создавали подложную документацию, натаскивали номинальных директоров и даже создавали муляжи товаров, демонстрируя тем самым остаток нереализованных товаров на складах. Отказ в возмещении суммы налога не останавливал обвиняемых. Они подавали жалобу в УФНС и арбитражные суды, доходили даже до кассационной инстанции.

За период преступной деятельности с 2011 по 2014 год, злоумышленники намеревались похитить из бюджета свыше 7,7 млрд рублей, однако, смогли завладеть 308 млн рублей.

Следствие собрало доказательства в 1 400 томах уголовного дела. Вскоре дело рассмотрит суд.