Налоговая начала прессовать перевозчиков

Налоговая служба взялась за перевозчиков. Она решила побороться с цепочками посредников, так называемыми «техническими прокладками». Эта тема обсуждается сегодня в Красном уголке бухгалтера.

Все началось с рассказа Юлии о требовании ИФНС убрать вычет по НДС, причем по контрагенту, на которого приходится 90% оборота компании. Оказалось что этот контрагент — посредник, у него нет транспорта и два человека в штате. При этом этот посредник работает еще с одним посредником. Но кто-то в результате груз доставляет.

«Ромашка, чтобы получить от нас деньги убирает все сф Василька, звонит радостная — разрыв убран, проблема решена. На что наша налоговая нам: ничего не знаем, убирайте Ромашку и доплачивайте НДС. Ромашка и иже с ними услуги вам оказать не могли (хотя все документы есть,что груз до клиента довезли)», — пишет автор темы.

отчёты по всем контрагентам и реальным перевозчикам с указанием машин и форм собственности И это по сотням контрагентам, что сделать нереально.

При этом налоговая не дает акт камеральной проверки, они знают, что компания пойдет его оспаривать. Аргументы о том, что работа посредников в стране не запрещена, не срабатывают. Директора Ромашки на допрос вызывали, он не подставное лицо. Это все равно не помогло. Налоговики занимаются банальным шантажом и требуют предоставить

В похожей ситуации оказалась не только фирма Юлии. О требованиях убрать вычеты от посредников пишут и другие участники группы. А Сергей поделился интересным письмом от налоговиков

Стоит отметить, что в своих советах налоговики сами призывают нарушать закон. Требовать СЗВ-М у контрагента нельзя, поскольку это разглашение персональных данных работников.