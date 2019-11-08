Минкомсвязь не поддерживает проект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail

Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и почтовых сервисов и считает его технически нереализуемым, заявил журналистам замглавы ведомства Алексей Волин.

«Нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», — цитирует Волина ТАСС.

Ранее группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации.

Законопроектом предлагается в течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи пользователем электронных сообщений с запрещенной в РФ информацией, а также с информацией, распространяемой с нарушением законодательства РФ, ограничить для пользователя сервисом возможность передачи сообщений.

Как ранее пояснил Клишас, законопроектом на оператора будет возложена обязанность «исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти». Он отметил, что эта норма «позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией».

Штраф для владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты за отказ блокировать пользователей за распространение запрещенной в РФ информации может составить до 1 млн рублей.