В работе «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» сообщают о проблемах в его работе, сообщает ТАСС со ссылкой на портала Downdetector.
В колл-центре банка подтвердили, что «сейчас могут возникать трудности со входом в «Сбербанк онлайн».
Неполадки в работе «Сбербанк онлайн» стали наблюдаться примерно с 16 часов. Большинство столкнувшихся с проблемами пользователей (75%) сообщают, что не могут войти в систему, а 15% жалуются на сбой в работе всех сервисов. По информации Downdetector, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и других городах.
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