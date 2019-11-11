Во время нахождения в СИЗО у работника идет стаж для отпуска

Целый год — с февраля 2018 по февраль 2019 сотрудник находился то в СИЗО, то под домашним арестом. В этот период он ни дня не работал, но рабочее место за ним сохранялось.

Входит ли данный период в отпускной стаж? Такой вопрос задали Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Да, ответил Роструд. Время задержания и время нахождения работника под домашним арестом включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, так как работник в указанный период времени все еще является работником организации. Трудовые отношения не прерывались, при этом на работе он отсутствует не по своей воле, он физически не может присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности.