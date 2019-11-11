Эксперты обнаружили бардак в «Лес-ЕГАИС»

В ОНФ проанализировали данные Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (Лес-ЕГАИС).

Оказалось, что открыты данные только по 11 % из 2,4 млн зафиксированных в системе сделок.

Недоступность информации по 89 % сделок, некорректные сведения о движении древесины в сделках открытых данных системы свидетельствуют о том, что задача повышения прозрачности в сфере оборота древесины в настоящий момент не выполнена, полноценный общественный контроль невозможен.

Ранее Президент Владимир Путин поручил Правительству вместе с Общероссийским народным фронтом проработать предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты лесов от пожаров.

Учитывая информацию правоохранительных органов и СМИ, эксперты ОНФ сосредоточились на экономической подоплеке причин возникновения пожаров. Поскольку договоры 2019 года могут еще находиться на исполнении, проанализировано 40,5 тыс. доступных для общественного контроля сделок.

Согласно открытым данным, по 13,2 тыс. договоров не отгружено ни одного кубометра древесины. Из этого массива договоров эксперты исключили сделки с участием иностранных покупателей и физлиц (и те и другие не декларируют покупки в «Лес-ЕГАИС») и в оставшихся 9,1 тыс. договоров зафиксировали 5,7 тыс. с нулевым оборотом. То есть продавцы не представили сведения об отгрузке древесины, а покупатели не отчитались о ее получении.

По остальным 3,4 тыс. сделок, в которых продавцы древесину не отгружали, покупатели таинственным образом все-таки получили почти 9,3 млн куб. м древесины. Кроме того, по 5,3 тыс. договоров поставщики отправили 8,9 млн куб. м древесины, но покупатели ее до сих пор не получили.

Результаты мониторинга говорят о проблемах с доступом к открытым данным «Лес-ЕГАИС» и некорректности этих данных, сообщает ОНФ.

Результаты мониторинга ОНФ направит в Минприроды и Рослесхоз, чтобы эти ведомства оперативно устранили выявленные проблемы.