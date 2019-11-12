Как оплачивать больничный по уходу за ребенком при увольнении

У работницы заболел пятилетний ребенок, и она ушла на больничный за два дня до истечения срока трудового договора. Надо ли ей оплатить больничный по уходу за больным членом семьи за все дни болезни ребенка или только за те дни, в которые она состояла с работодателем в трудовых отношениях, если в период больничного срочный трудовой договор с ней был расторгнут?

Ответ на этот вопрос дали в отделении ФСС по Республике Карелия.

Листок нетрудоспособности подлежит оплате за все дни болезни ребенка, удостоверенные листком нетрудоспособности, несмотря на то, что трудовой договор с работницей был расторгнут.

В силу ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в случае необходимости осуществления ухода за больным членом семьи, в период работы по трудовому договору, а также в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной работы.

Так как в рассматриваемой ситуации период временной нетрудоспособности из-за необходимости осуществления ухода за больным ребенком начался в момент действия трудового договора, пособие по временной нетрудоспособности подлежит оплате за весь период болезни (но не более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком).