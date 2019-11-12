В отпуске по уходу за ребенком можно работать не более 5 часов в день

Тема относительно неполного рабочего дня для сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, давно будоражит умы бухгалтеров и молодых мам.

Недавно начался переполох вокруг проекта Минтруда, который вносит неоднозначные поправки в закон о пособиях.

Если трактовать их буквально, то право на пособие прекращается, если уход за ребенком осуществляет не сама работающая мама, а кто-то другой, например бабушка. Между тем совершенно ясно, что мама, работая даже несколько часов в день, не может быть с ребенком 24 часа в сутки. Как же следует трактовать новую норму?

Никаких разъяснений от Минтруда по этому вопросу не поступало. Между тем народ активно голосует против этой идеи, ставя дизлайки на проект.

Напомним, ФСС зачастую отказывается возмещать пособие, если рабочий день сокращен недостаточно. Притом, что в законе нормы достаточности не прописаны.

На днях судебными успехами по этому вопросу поделилось отделение ФСС по Удмуртии. Там ФСС выиграл уже 12 дел на 2,6 млн. рублей пособий по уходу для работающих пап.

Как установил суд, работникам было условно сокращено рабочее время (от 5 минут до 1 часа), что привело к тому, что они получали и пособие по уходу за ребенком, и заработную плату. При этом матери детей чаще всего являлись безработными или находились в отпуске без сохранения заработной платы по месту своей работы, то есть фактически осуществляли уход за ребенком.

Суд пришел к выводу, что отсутствие законодательно установленных минимальных пределов сокращения рабочего времени не может расцениваться в качестве правового основания для получения работниками и их работодателями дополнительного материального стимулирования за счет средств ФСС в виде соответствующих пособий.

Незначительное сокращение рабочего времени в день не может расцениваться как страховой риск (утрата заработка в связи уходом за ребенком).

Во избежание риска признания назначения пособия по уходу за ребенком неправомерными выплатами, отделение ФСС рекомендует при нормальной продолжительности рабочего времени (8-часовом рабочем дне) устанавливать продолжительность неполного рабочего дня не более 5 часов. В этом случае ставка составит не более 0,6.