Сбербанк занялся доставкой продуктов

Сбербанк объявил сегодня о запуске нового сервиса покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов СберМаркет.

Он создан на базе онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре этого года.

С сегодняшнего дня СберМаркет начинает работать в 31 городе России. Приложение онлайн-сервиса можно скачать в App Store и Google Play.

Новый сервис будет доступен в Москве и 16 городах Московской области, а также еще в 14 городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Омске, Новосибирске и Челябинске.

Сервис обеспечит доставку из торговой сети METRO Cash&Carry, а жители некоторых районов Москвы также смогут сделать заказ в гипермаркетах «Ашан» и супермаркетах «Азбука Вкуса». В ассортименте — порядка 70 000 товаров, причем более 2000 из них — со скидками до 50 %.

Товары будут продаваться по той же цене, что и в самих магазинах. Доставка — до дверей клиента день в день от двух часов.

Заказ можно будет оформить через сайт или одноименное мобильное приложение.

Стоимость доставки в СберМаркете составит 98 рублей на первый заказ и 158 рублей на повторный стандартный заказ (до 30 кг).