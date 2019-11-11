Налоговика не посадили за среднюю взятку

Сотрудница межрайонной инспекции ФНС России № 31 по Республике Башкортостан Надежда Кадысева попросила у директора фирмы 300 тыс. рублей. А взамен обещала сократить в акте выездной проверки число нарушений до минимума. В ходе выездной проверки инспектор выявила занижение НДС и неполную уплату налога на прибыль.

Женщина получила от коммерсанта 150 тыс. рублей, а позднее потребовала оставшуюся часть. Бизнесмен к моменту передачи остатка обратился в полицию, налоговика задержали при передаче денег.

Хотя свою вину женщина так и не признала, следствию удалось доказать факт взятки в суде. На днях Калининский районный суд г. Уфы вынес приговор и признал ее виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). 43-летнюю женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно, она также обязана выплатить штраф в 60 тыс. рублей.