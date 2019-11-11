За самозанятыми начинают следить

Налоговики встанут на пути миграции бизнеса из-за налога на профессиональный доход.

Дмитрий Медведев поручил не допустить межрегиональную миграцию бизнеса из-за налога на самозанятых. Как мы понимаем, контролерам скоро поручат проверять, вправе ли человек применять спецрежим. Ранее предпринимателям из регионов, которые не участвуют в эксперименте, разрешали регистрироваться в системе, если их бизнес проходит в пилотных регионах (к примеру, в Москве или Татарстане). А теперь чиновники говорят, что это неправильно.

В ходе заседания президиума совета по национальным проектам Медведев рассказал о том, что распространение налога на профессиональный доход (он же налог на самозанятых) обсуждалось на совещании в Кремле у президента.

«Мы действительно уже обсудили модель, при которой распространение повсеместное этого налога начнется с чуть более узкой схемы по регионам, с меньшего количества регионов, чем в целом по стране. Но, конечно... мы не должны создать модель, при которой бизнес потечет в соседние регионы, только потому что все это уже введено», — цитирует Медведева РИА Новости.

Глава Правительства обратился к своему первому вице-премьеру Антону Силуанову с предложением проследить за миграцией бизнеса.

Ранее Силуанов на совещании президента с членами правительства в Кремле рассказал о том, что бoлее 50% зарегистрированных самозанятых — это нoвые люди, которые раньше просто не платили налоги. По данным Федеральной налoговой службы, только 1% зарегистрированных самoзанятых перешел в эту категорию с постоянной работы. Глава Минфина уверил, что ФНС известные все эти случаи и налоговики готовы это контролировать.