Клерк.Ру

Растет число компаний, которые пострадают от самозанятых

Вы помните, что Минфин и ФНС пообещали проверить компании, которых подозревают в зарплатных схемах с самозанятыми. Так вот на проверку рискуют попасть все больше организаций, ведь число самозанятых растет с каждой неделей. У кого появятся проблемы

Антон Силуанов обнародовал новую цифру: зарегистрировано уже 260 тыс. предпринимателей.

«Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий», — сказал он на совещании главы государства с правительством, передает «РИА Новости».

Идею по распространению специального налогового режима для самозанятых на совещании поддержал президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Напомним, что с января 2020 года к эксперименту подключаются еще 13 регионов. А с июля следующего года режим планируют ввести повсеместно. Но для некоторых профессий он будет закрыт. По крайней мере, об ограничениях говорил тот же Силуанов.

 

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