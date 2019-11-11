Растет число компаний, которые пострадают от самозанятых

Ну я с 2012 года ИП-шник (счёт в Райффайзенбанке), 100% пришедших в течении месяца денег сливаю н...
Косецкий, что ли? Граф Кособузецкий? А-ха-ха-ха=)))
Ну да, только мне кажется Сбербанк теряет большой рынок стриптиза и прочих развлечений, вот где п...
На мой взгляд, Сбербанк все правильно делает. Он и так предлагает разные новые услуги- по ведению...
У меня абсолютно аналогично, коллега. Правда, у меня обороты маленькие, излишков нет, так что нал...
Чтобы чем-то управлять,надо чтобы это что-то сначала было)...
Мы поняли,что Вы против управленченского учета.Ваше мнение услышано,спор бессмысленен.Лично я с п...
В СПб тоже самое, не знаю про все, но рядом с центром города, на площади, есть такое отделение, с...
Господи! Ребята, прям жить не хочется, чессс слово!(((
Все это очень печально и несправедливо. А еще несправедливее - это когда пенсионеры вынуждены раб...
У нас в центре города тоже. Выглядит очень позорно.
Я в центре Москвы, в ЦАО наблюдал отделение почты, с чипсами, шоколадками, макаронами и консервам...
Какая молодец Людмила Сергеевна! Поздравляю коллегу :)
Мониторить комменты темы трехдневной давности, только что бы оставить последнее слово, это, знает...
Как страшно жить.. в России
С момента публикации этой заметки прошло без недели год. Скоро будет размещена похожий обзор, тол...
полицаи крышуют бандитов, госнарконтроль продает наркотики, медицина не лечит-а зарабатывает на л...
и что? я искренне не понимаю. Даже, если у тебя крайние жизненные обстоятельства ты трезво поним...
:) :) :)... да вы, батенька, просто тролль... ну тогда по разнообразнее надо веселить аудиторию....
Не все, а некоторые. Но у всех есть хотя бы одно в/о образование. И считать умели все абсолютно. ...
Я, будучи ИП на УСН 6% с видом деятельности "бухуслуги", с р/счета платила только за услуги банк...
еще два столбца надо, без них вилы - маркетинг и мотивация...
совершенно бесполезна, поэтому будем делать управленческую...
Охты, а Вы как узнали, о чем я буду говорить? Самая основная тема - доходы. Наверное спорные спос...
Хм, вас так это беспокоит... Что-то видимо личное есть, да?...
У нас почтовое отделение стало торговать консервами, чипсами, кока-колой.Было бы это в деревне - ...
Так ему уже 15 раз написали - "не хочешь детей - предохраняйся". А он все о своем - "а почему она...
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,А сапоги тачать пи...
Максим, привет! Рад видеть на Клерке! )
Ну да, у нас же у всех пассивный доход, позволяющий прожить припеваючи, а на работу ходим для общ...
Это бред давно пора отменить. Там должны давать данные только те кто торгует лесом...Если я себе ...
Сума же вроде и есть доход, точнее его отсутствие.
Хороший заголовок!. Налоговики и полиция. Не наглейте и будет вам счастье!...
Теперь он нас всех просчитает в матрицу
сорри) просто увидела на главной, на рубрики как-то внимания не обратила. ...