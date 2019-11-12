Мясо может подорожать из-за противоречивых разъяснений Минфина про НДС

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к главе Правительства с предложением конкретизировать ставку НДС для предпринимателей-животноводов, импортирующим кормовые добавки.

Напомним, в данный момент в соответствии с НК комбикорма, ввозимые в Россию, облагаются НДС в 10 %. В 2018 году вышло Постановление Правительства, которое разъяснило, что к комбикормам относятся кормовые добавки, соответственно они также облагаются НДС в 10 %, однако действует оно только с апреля 2019 года.

В декабре 2018 года Минфин неожиданно выпустил письмо, указав, что кормовая добавка – Холин хлорид, не является комбикормом и к нему надо применять ставку НДС в 18 % (с 1 января 2019 года -20 %).

Это письмо прозвучало как гром среди ясного неба. Ведь раньше тот же Минфин давал совсем другие разъяснения.

Как говорится, вот тебе, бабушка, и Юрьев день…

Подробно об этой скандальной истории мы писали в материале «С кого Минфин требует НДС за прошлые годы, и почему за это заплатим мы с вами».

Борису Титову поступают жалобы от бизнесменов, занимающихся животноводством, в которых они говорят, что в настоящее время по всей России таможенные органы отказываются предоставлять льготы по уплате НДС с кормовых добавок и ретроспективно (задним числом - до апреля 2019 года) доначисляют налоги по всем поставкам, начиная с 2016 года. Они применяют НДС в 18 % (сейчас – 20 %), что производит к дополнительному начислению и взысканию налога в отношении товаров, которые уже реализованы в обороте с НДС в 10 % .

Импорт кормовых добавок в Россию осуществляют около 300 организаций, для которых возник риск необоснованного повышения налогового бремени, который ничем не компенсирован. При применении ставки НДС в 18 % (20 %) сумма доначислений для них может составить 2,5 млрд рублей в год (без учета пени). Причем при реализации этого товара эти расходы не учитывались.

Борис Титов предлагает проработать возможность внести изменения в Постановление Правительства, изменяющее список ввозимых кормов, распространив его действие и на период до апреля 2019 года, и дезавуировать письмо Минфина России № 03-07-03/96635 от 29.12.2018.

«Это позволит избежать нарушения, изначально заложенного в законодательство и нормативно правовую базу смысла о применении к кормовым добавкам ставки НДС в 10 %», - считает бизнес-омбудсмен.

Напомним, ранее с таким предложением уже выступал Минсельхоз. Ведомство также призывало остановить проверки компаний-импортеров со стороны ФТС, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных сельхозпроизводителей.

Ущерб животноводов, импортирующих кормовые добавки, по данным бизнес-омбудсмена, уже составляет почти 2 млрд рублей от доначисления НДС задним числом.

Как ранее отмечали эксперты, Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4–7 млрд рублей налога за три предыдущих года.

По подсчетам Национального кормового союза, это в конечном итоге приведет к подорожанию мясной продукции минимум на 10 %.