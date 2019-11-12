На борьбу с бедностью надо до фига денег

Чтобы сократить количество бедных хотя бы на 40 %, нужно было тратить дополнительно 200 млрд рублей в год. Такие данные озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ИА ТАСС. Спасибо, кэп.

«Мы тратим на социальную поддержку, включая трансферт в Пенсионный фонд и всякого рода другие социальные виды поддержки от материнства и детства до инвалидов и других категорий граждан, почти 11% ВВП. В нынешних ценах это около 11 трлн по всей стране» — сказал он.

Он отметил, что у России есть ресурс для маневра, чтобы за счет других расходов бюджета изыскать эти 200 млрд или даже больше и существенно сократить бедность. Это задача социальной адресной поддержки, адресованной именно бедным.

«Но надо честно указать и на непростой деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям. Не так и просто кому-то уменьшить поддержку, даже чтобы дать ее тому, кто больше нуждается» — добавил Кудрин.