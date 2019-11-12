Сбер начнет ходить по домам

Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт. И его работники вскоре начнут ходить по домам клиентов.
В рамках экперимента в некоторых регионах уже действует доставка перевыпущенных карт — в Москве ее стоимость составляет 500 рублей. Сообщается, что с декабря банк начнет в пилотном режиме доставлять клиентам новые карты, а в полном объеме услуга заработает в первом полугодии 2020 года.
У Сбербанка день рождения. Но клиенты не поздравляют, а ругают
Новые карты можно будет заказать через интернет или мобильное приложение, то есть верификация клиента будет производиться банком дистанционно.
Конкуренты Сбера давно носят карты домой: Тинькофф-банк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Райффайзенбанк.
У нас вопрос: карту можно заказать вместе с продуктами, или разные отделы этим будут заниматься?
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.