Налоговики угрозами выгоняют предпринимателей со своих участков

Мы давно говорим, что налоговики перебарщивают в своих инструментах воздействия на бизнес. Но что поделать, с них дерут три шкуры: делай что хочешь, но рейтинг инспекции подними.

Теперь налоговики требуют неугодных смыться с территории, которую обслуживают. Скандал в Липецкой области: замначальника ФНС пыталась заставить юридическое лицо сменить регистрацию на другой адрес, подведомственный другой налоговой инспекции.

Сотрудница ФНС нагло вмешалась в дела фирмы и выдвигала нелепые требования. Организация сдает в аренду офисный центр, сотрудничает с ИП. Так вот ревизор потребовала, чтобы компания расторгла с ним договор аренды. По ее мнению, оплата по сделкам могла сорваться, арендатор и компания остались бы без денег и не смогли перечислять налоги в бюджет.

За непослушание налоговик угрожала принудительно ликвидировать организацию и устроить проблемы с инспекцией.

Налогоплательщики пожаловались. Сейчас инспектором занимается следственный комитет области. Открыто уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ, максимальное наказание — до трех лет запрета на занятия определенной деятельностью).