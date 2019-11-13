Разработана расходная декларация для исполнителей по госконтрактам

На федеральном портале опубликован проект, подготовленный Минфином, которым утвержден порядок ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при использовании полученных юрлицами на основании госконтрактов средств, подлежащих казначейскому сопровождению.
Аналитический учет расходов осуществляется по статьям затрат в регистрах бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой получателя целевых средств обособленно по каждому договору.
В приложении к Порядку приведены образцы:
— расходной декларации;
— выписки из регистров аналитического учета.
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