Что новые регионы эксперимента думают о режиме самозанятых

С 1 января 2020 эксперимент по самозанятым на НПД планируется распространить еще на 19 регионов, в том числе Ханты-Мансийский автономный округ.

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что этот позволит создать «маленьким» предпринимателям условия для выбора.

Она также отметила, что те регионы, которые в этом году участвуют в указанном налоговом эксперименте, «удовлетворены состоянием дел» и его результатами, передает РИА Новости.

Между тем глава региона озвучивала обратную сторону введения данного режима — перерегистрация предпринимателей в разряд самозанятых может отрицательно повлиять на сборы в государственные внебюджетные фонды. Кроме того, по мнению Комаровой, не до конца урегулирован вопрос защиты прав потребителей при заключении сделок с самозанятыми.