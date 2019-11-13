Клерк.Ру

Одежда разная. Какой нельзя будет торговать на ЕНВД

С 1 января 2020 года в целях применения ЕНВД к розничной торговле не относится реализация товаров, подлежащих обязательной маркировке:

  • лекарственных препаратов;
  • обувных товаров;
  • предметов одежды и прочих изделий из натурального меха.

Налогоплательщики задаются вопросом, какую одежду имели в виду законодатели — только меховую или трикотажная тоже?

Минфин на этот счет пока разъяснений не давал.

Участница нашего форума написала по этой теме запрос в ФНС.

Между тем УФНС по Республике Башкортостан на своем сайте разместило перечень нормативных актов по вопросам маркировки товаров, которыми следует руководствоваться:

  • постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения»;
  • постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров»;
  • постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

Таким образом, под одеждой, запрещенной к продаже при ЕНВД, налоговики понимают именно меховую одежду.

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