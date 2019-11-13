Одежда разная. Какой нельзя будет торговать на ЕНВД

С 1 января 2020 года в целях применения ЕНВД к розничной торговле не относится реализация товаров, подлежащих обязательной маркировке:
- лекарственных препаратов;
- обувных товаров;
- предметов одежды и прочих изделий из натурального меха.
Налогоплательщики задаются вопросом, какую одежду имели в виду законодатели — только меховую или трикотажная тоже?
Минфин на этот счет пока разъяснений не давал.
Участница нашего форума написала по этой теме запрос в ФНС.
Между тем УФНС по Республике Башкортостан на своем сайте разместило перечень нормативных актов по вопросам маркировки товаров, которыми следует руководствоваться:
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».
Таким образом, под одеждой, запрещенной к продаже при ЕНВД, налоговики понимают именно меховую одежду.
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