Как маркировать велосипеды: подробная методичка от Минпромторга

С 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Минпромторг наконец выпустил методические рекомендации для тех, кто принимает участие в этом мероприятии.

Участниками эксперимента являются производители, импортеры этой продукции и организации оптовой и розничной торговли.

Проводится эксперимент в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.09.2019 № 1183. Методические рекомендации объясняют, как именно маркировать продукцию и как вносить информацию в информационную систему.

Одна рекомендация может быть интересна и тем организациям, которые не занимаются торговлей или производством, а просто покупают велосипеды для нужд фирмы (например, для курьеров).

Юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, принявшее решение о реализации велотоваров, приобретенных ранее в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей) ...обеспечивает маркировку немаркированных велотоваров до их предложения к реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или предоставления сведений о них в месте реализации (продажи).

Т.е. после введения обязательной маркировки вепосипедов, прежде чем продать ненужный велик, организации придется зарегистроваться в системе и заплатить за КИЗ (контрольно-идентификационный знак).