Вся банковская система России в одном фото

Картинкой все сказано. Занятное фото, присланное подписчиком, опубликовал канал «Адские бабки». Очередь как минимум из 12 человек к банкомату Сбера, рядом 6 свободных банкоматов других банков.

В комментариях под постом люди пишут: навязывают как рабам. Каждый может перейти в другой банк.

Как на фудкорте в Макдональдс, шутят другие. Точно, наверняка такие очереди натолкнули Сбербанк на мысль продавать в отделениях кофе и другие продукты.