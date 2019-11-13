Клерк.Ру

Вся банковская система России в одном фото

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Картинкой все сказано. Занятное фото, присланное подписчиком, опубликовал канал «Адские бабки». Очередь как минимум из 12 человек к банкомату Сбера, рядом 6 свободных банкоматов других банков. 

В комментариях под постом люди пишут: навязывают как рабам. Каждый может перейти в другой банк.

Как на фудкорте в Макдональдс, шутят другие. Точно, наверняка такие очереди натолкнули Сбербанк на мысль продавать в отделениях кофе и другие продукты

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