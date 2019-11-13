Размеры больничных и детских пособий на 2020 год

ФСС озвучил размеры пособий на следующий год.
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности с 1 января составит 2301,36 рубля в день. Сейчас его размер не превышает 2150,68 рубля, то есть прибавка – 150 рублей.
Максимальный больничный в месяц превысит в 2020 году сумму в 69 тыс. рублей.
Вырастут и детские пособия.
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска – 322 190 рублей.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет – 27 984 рубля.
Единовременное пособие при рождении ребенка с 2020 года – 17 479 рублей.
Единовременное пособие при ранней постановке на учет в женскую консультацию – 655 рублей.
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