Сведения о должниках и коллекторах будут вносить в единый реестр

Доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан исключат, а сведения о передаче дел должников коллекторам будут публиковать в едином реестре.

Закон с такими поправками подписан Владимиром Путиным и официально опубликован, сообщает РИА Новости.

Судьба закона не была простой. Документ был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и отклонен Советом Федерации 16 января 2019 года с предложением создать согласительную комиссию для его доработки.

В ходе дальнейшей работы над документом законодатели исключили доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан и предусмотрели предоставление любой информации через личный кабинет. Из закона также были исключены положения, допускавшие неоднократное обжалование судебных актов по делу о банкротстве разными конкурсными кредиторами и уполномоченными органами.

Помимо прочего, закон обязывает кредиторов уведомлять граждан-должников о привлечении третьих лиц, то есть коллекторов, к возврату просроченной задолженности путем размещения соответствующих сведений в едином реестре. Сделать это кредитор должен в течение 30 рабочих дней с даты привлечения коллектора, разместив сведения в едином реестре.

В реестр вносятся сведения о кредиторе, коллекторе, номер и дата договора о его привлечении к взысканию долга. В реестр также вносятся ФИО, серия и номер паспорта, ИНН должника (при наличии), однако эти сведения не подлежат размещению в открытом доступе в интернете.