Бухгалтеры запутались в Меркурии и Честном знаке

Проблема покупки молока для офиса продолжает волновать бухгалтеров. Многие поставщики (например, Комус) отказываются отпускать молочную продукцию организациям, не зарегистрированным в Меркурии.

В Красном уголке бухгалтера решили разобраться с тем, надо ли регистрироваться. И отправили вопрос:

Прошу пояснить как отразится на конечных покупателях — юридических лицах введение ВСД по молочной продукции. Мы приобретаем молоко и сливки для нужд нашего офиса и хотим понять не влечет ли введение ВСД необходимости с нашей стороны регистрировать факт покупки в учетной системе Меркурий и погашения ВСД там же?

И получили ответ:

В ответ на Ваше обращение...: Юридические лица, приобретающие продукцию для собственного пользования, не должны регистрироваться в системе и передавать в систему сведения о товаре. При продаже маркируемой продукции конечному потребителю продавец передает в систему сведения о выводе товара из оборота.

Вроде бы и хороший ответ. Одно но — вопрос был задан не туда. Спросили «Честный знак», а эта система занимается маркировкой товаров (оператор ЦРПТ). Обязательной маркировки молочной продукции пока нет (но скоро будет). А ветеринарной сертификацией, которая обязательна с 1 ноября, ведает система «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор. Работают эти две системы по совершенно разным законам и правилам.

Вопрос маркировки и вет.сертификатов вообще не должен волновать бухгалтеров, скажете вы? Увы, во многих организациях и это повесили на бухгалтерию. Потому что тыжбухгалтер.