На портале «Работа.ру» можно проверить надежность работодателя

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустил на своём сайте раздел «Компании» для оценки рисков и репутации работодателей.
Система собирает информацию о финансовых показателях компании, количестве сотрудников и бонусах для них, конкурентах, новости о компании в СМИ и другие данные, передает vc.ru. В будущем сервис планирует расширить количество критериев.
Сервис оценивает риски недобросовестности, финансовые и юридические риски и выставляет по каждому из них уровень: минимальный, средний и максимальный.
Сейчас в системе зарегистрировано 50 российских компаний, список будет расширяться. Работодатели могут самостоятельно подать заявку на добавление в систему.
Для соискателей и работодателей сервис бесплатный.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.