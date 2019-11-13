На портале «Работа.ру» можно проверить надежность работодателя

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустил на своём сайте раздел «Компании» для оценки рисков и репутации работодателей.

Система собирает информацию о финансовых показателях компании, количестве сотрудников и бонусах для них, конкурентах, новости о компании в СМИ и другие данные, передает vc.ru. В будущем сервис планирует расширить количество критериев.

Сервис оценивает риски недобросовестности, финансовые и юридические риски и выставляет по каждому из них уровень: минимальный, средний и максимальный.

Сейчас в системе зарегистрировано 50 российских компаний, список будет расширяться. Работодатели могут самостоятельно подать заявку на добавление в систему.

Для соискателей и работодателей сервис бесплатный.