Номенклатура запретила спектакль про налоги

Спектакль по мотивам сказки итальянского писателя Джанни Родари снят с показа по политическим мотивам.
Режиссер и руководитель театральной студии «Классики» при Московском Лианозовском театре Александр Таттари опубликовал подробности у себя на странице в Facebook.
В рамках XVI Международного фестиваля любительских театров «Молодые-молодым» коллектив Таттари готовился представить публике спектакль «#рябчиковжуй #новыдержитесь» по мотивам сказки Чипполино.
Режиссер получил приглашение выступить именно с этой постановкой, все организационные и репертуарные формальности были соблюдены. Назначили даже время и дату выхода на сцену. Как полагается — афиша, в рекламном ролике фестиваля кадры из постановки. Но за два дня до выхода на сцену, организаторы сообщили режиссеру, что «кина не будет». Режиссер поделился мотивами отказа в участии в программе фестиваля, которыми руководствовалась директор культурного центра «Сцена» Анжелика Петрова: «Такое нельзя показывать на сцене государственного учреждения, у нас сотрудники, семьи, ипотеки, она не может рисковать, вы сами должны понимать…».
За отбор спектакля к показу на фестивале еще и будут наказаны сотрудники центра.
Что страшного культурники увидели в постановке непонятно, в репликах героев присутствуют всего два отступления от оригинального текста Родари. Они взяты режиссером из мемов, ставших популярными в Рунете: «Кур нет, но вы держитесь!» и «Девальвация, национализация, экспроприация, реновация».
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