Районный суд отказался учитывать мнение ВС и Путина в деле Израйлита

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался исключить декларацию об амнистии капиталов из доказательств по уголовному делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Ранее Верховный суд указал на абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал следить за соблюдением закона.

Однако в суде прокуратура полностью проигнорировала разъяснение Верховного суда и заявила об отсутствии оснований для исключения спецдекларации из уголовного дела, пишет РБК.

«Суд занял позицию прокуратуры и отказал в исключении спецдекларации и других документов, содержащих сведения из нее, из материалов уголовного дела, мотивировав решение очень странным образом: якобы прокуратура не оглашает эти документы», - рассказала адвокат Израйлита Виктория Бурковская.

Ранее прокурор обещал не использовать декларацию в качестве доказательства. Но к материалам приобщили показания сотрудницы ФНС и другие документы, которые повторяют данные из спецдекларации

Израйлит подал спецдекларацию об амнистии капиталов в июне 2016 года. В декабре 2016 года его арестовали по подозрению в хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, поставляла в порт некачественные трубы, а полученные таким образом деньги выводила за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.

Узнав, что бизнесмен участвовал в амнистии капиталов, ФСБ изъяла декларацию о контролируемых им иностранных компаниях в Федеральной налоговой службе. Информация легла в основу трех новых уголовных дел против Израйлита: о переводе средств за границу по подложным документам, о легализации средств, полученных преступным путем, и о мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК).