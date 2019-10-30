ВС поставил точку в скандале с секретными налоговыми декларациями

Президиум Верховного суда указал на «абсолютный запрет» использовать добровольно поданные декларации в качестве доказательств по уголовному делу.

Разъяснения были подготовлены в судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ по поручению председателя суда Вячеслава Лебедева и утверждены сегодня, 30 октября. С ними ознакомился РБК.

«Законом установлен абсолютный запрет в отношении декларанта и (или) номинального владельца имущества в случае совершения им любого деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации или документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, а также сведений, содержащихся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации», — следует из позиции Верховного суда.

Сведения из деклараций признаются налоговой тайной, и режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы.

«Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения. Такие сведения и документы могут быть истребованы только по запросу самого декларанта», — указал Верховный суд.

Кроме того, закон предусматривает «специальную гарантию в виде освобождения от уголовной ответственности» по налоговым преступлениям для лиц, добровольно подавших такую декларацию».

При этом коллизии между нормами закона «Об оперативно-розыскной деятельности» закона «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» «должны разрешаться в пользу последнего», указал ВС.

Скандал с выемкой специальной декларации об амнистии капиталов разразился осенью этого года. ФСБ произвело выемку декларации Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга» из Центрального аппарата ФНС. Суды вынесли решение о законности действий силовиков. Однако появилась информация о том, что ситуация рассматривалась властями на самом высоком уровне и было решено дать гарантии бизнесу.