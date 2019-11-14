Муниципальные округа пропишут в НК

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ введен новый вид муниципального образования — муниципальный округ.

В этой связи потребовались поправки в НК, которые подготовил Минфин и разместил на федеральном портале.

Отметим, с 1 мая 2019 до окончания переходного периода (1 января 2025) муниципальные округа участвуют в налоговых, гражданских и иных правоотношениях, органы местного самоуправления муниципальных округов решают вопросы местного значения, осуществляют установленные полномочия и права, соблюдают требования и исполняют предписания законов наравне с городскими округами и органами местного самоуправления городских округов.

Поправки вносятся, в частности, в главу 26.3 НК, регулирующую ЕНВД.