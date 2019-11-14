Новые коды необлагаемых операций по НДС

ФНС в письме № СД-4-3/22175@ от 29.10.2019 пояснила, какие коды необходимо ставить в разделе 7 декларации по НДС по отдельным видам необлагаемых операций.
1011450 — передача на безвозмездной основе в государственную казну РФ объектов недвижимого имущества (подпункт 19 пункта 2 статьи 146 НК);
1011451 — передача на безвозмездной основе имущества в собственность РФ для целей организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике (подпункт 20 пункта 2 статьи 146 НК);
1011207 — осуществление банками и банком развития — государственной корпорацией операций, перечисленных в подпункте 3.2 пункта 3 статьи 149 НК;
1011208 — услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (подпункт 36 пункта 2 статьи 149 НК).
Одновременно ФНС сообщает, что до момента официального утверждения таких кодов для вышеуказанных операций использование налогоплательщиками соответственно кодов 1010800 и 1010200 не является нарушением.