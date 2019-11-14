Новые коды необлагаемых операций по НДС

Zveruga С финансовой системой у нас всё более менее в порядке, по этрму ЦБ единственный орган, который сп... «План Путина» провалил Центробанк?

Zveruga Что касается основной идеи автора о том, что с инфляцией лучше, если бы рос реальный доход, то пу... «План Путина» провалил Центробанк?

Максим Поздняков исключают же не наследующий день после принятия решения.. У такого ИП есть целый месяц чтобы напр... ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию

Zveruga Согласен с девушкой, которая говорила о том, что планы это некий образ будущего и не согласен с о... «План Путина» провалил Центробанк?

deltax А уж если распределения дивидендов не было, о налогообложении нераспределенной прибыли и речи не ... Когда дивидендов нет, а НДФЛ с них надо заплатить

deltax Не так. Если бы участник просто не получил распределенный ему дивиденд, ничего страшного бы не сл... Когда дивидендов нет, а НДФЛ с них надо заплатить

Лион Нет, не разъяснит (пока) потому, что в постановлении правительства есть только одежда из меха.htt... В 2020 году маркировка убьет рынок

проза жизни Все таки я правильно вложила свой ваучер - в Альфа Капиталл!!!! Если бы не украли(?) мои дивиденд... ТОП-10 богатейших российских компаний

Iren Так напишите какой регион и что за производство. Если с этим трудности, то есть таблички в инете.... Сравниваю, сколько я и мои компании платят налогов в США и России

Крысавица Всем бы такие поблажки. Но в России перед законом (особенно налоговым законодательством) одни рав... Какие реквизиты теперь должны быть в кассовых чеках Почты

Мадама Опасный прецедент. 30 лет не начисляли ндфл с нераспределенной прибыль, ни организации ни корпора... Когда дивидендов нет, а НДФЛ с них надо заплатить

Над.К Да я читала это еще в проекте закона )) От того, что вы или я там увидим, мало что зависит. Текст... В 2020 году маркировка убьет рынок

Лион Ну прочитайте 3463,27 и назовите что видите вы. В 2020 году маркировка убьет рынок

Stixx Одни грабят население, другие расхищают недра. Третья тут вообще как-то оказалась, грабит своих р... ТОП-10 богатейших российских компаний

Buh Lo А что касается обособок за пределами Республики Крым и Севастополя, это и так было понятно. Наши ... Участники СЭЗ в Крыму не могут платить пониженные взносы по обособкам

бух2007 это одна группа.Да, написано так, что непонятно. Одежда+мех или только меховая одежда.Но ФНС уже ... В 2020 году маркировка убьет рынок

Над.К В НК Минфин и другие видят 3. О чем Минфин в письмах и пишет. Правила русского языка тоже играют ... В 2020 году маркировка убьет рынок

rcnrcn Вряд ли. К ним приходят проверяющие и говорят, что долгов несобираемых дохрениллион и надо с этим... ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию

Лион Я про постановление правительства, а не письма минфина.... В 2020 году маркировка убьет рынок

Над.К Не выпустят. Такие решения принимаются не теми, кто письма пишут. ... В 2020 году маркировка убьет рынок