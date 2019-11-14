ОТП-банк отругали за рассылку кредиток по почте

Клиенты «ОТП-банка» массово жалуются на рассылку им именных кредитных карт. Карты приходят сразу вместе с договорами по почте, а в письмах указаны паспортные и другие личные данные, пишет «Коммерсантъ».

Клиенты упрекают банк в том, что тот рассылает им карты, хотя они об этом не просили, а некоторые даже писали прямой отказ. В «ОТП-банке» говорят, что «наряду с предложением на получение кредита в заявлении, подписанном клиентом, содержится предложение на заключение договора о предоставлении и обслуживании банковской карты». Способ отправки банк выбирает сам. В «ОТП-банке» указывают, что используют этот канал «около десяти лет», и не планируют от него отказываться.

ЦБ возмущен. Если клиент не может выразить свое согласие или не согласие, то включение соответствующих пунктов в кредитный договор автоматически является неприемлемым. Как и рассылка карт простыми почтовыми отправлениями — это небезопасно.