Новый пенсионный порядок сделают обязательным для части населения

Гарантированный пенсионный план сделают обязательным. Но не для всех. Варианты обдумывают в Минфине, пишут «Известия».

Сейчас ГПП хотят сделать принудительным для госслужащих.

В конце октября Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о ГПП. По замыслу авторов, эта система даст людям возможность самостоятельно финансировать свою «вторую» — негосударственную — пенсию, а власти будут помогать. Государство будет стимулировать граждан подключаться к ГПП за счет налогового вычета с взносов, размер которых составит до 6% от зарплаты. Льготы также запланированы и для работодателей, которые захотят софинансировать накопления своих сотрудников.

В 2021 году Минфин рассчитывает привлечь около 1 млн участников со средней ставкой взноса 2% от зарплаты с постепенным ростом показателей в последующие годы. Потенциально же заинтересоваться новой системой могут около 5 млн человек. Чиновники сомневаются, что ГПП получит широкое распространение. Они, в том числе, руководствуются расчетами, которые показали: в теории ГПП будет интересен людям с зарплатой от 140 тыс. рублей.

Теперь за закрытыми дверьми обсуждают, для кого систему можно ввести принудительно. Высокие зарплаты далеко не у всех бюджетников. Целевая аудитория ГПП – федеральные чиновники из законодательной власти. Людям из регионов просто не из чего изымать деньги на дополнительную накопительную пенсию.

Но к «Миру» привыкли, привыкнете и тут.