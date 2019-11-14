Как мошенники по-новому обнуляют карточки

Мошенники, крадущие деньги с банковских карт, придумали новый способ обналичивания средств, пишут Известия».

Злоумышленники чаще всего переводят деньги на виртуальный пластик онлайн-кошельков. Они делают это при помощи сервисов, которые позволяют осуществлять переводы по номеру карт (система card2card).

Человек вбивает данные карточки, где лежат деньги на счету, и данные виртуального пластика, куда он собирается отправить средства. Мошенники, маскируясь под сотрудников службы безопасности банка, выманивают код смс-подтверждения.

В результате деньги клиента уходят на виртуальные карты, но не клиента, а мошенников — в «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney. Виртуальные карты просто купить на подставных лиц. И в целом их защита ниже, чем у банковских.

«Если в прошлом году банк не фиксировал ни одного случая кражи средств через сard2сard, то в 2019-м это происходит до четырех раз в месяц», – поясняет сотрудник службы безопасности одного из банков.

Вот и МВД ранее заявило о росте числа преступлений с использованием платежных карт: с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений по ст. 159.3 УК РФ. Это в четыре с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего злоумышленники сообщают, что служба безопасности банка якобы видит, как со счета клиента только что чуть не ушла конкретная сумма (возможно, вся сумма, находящаяся на счете). Сумма известна им, и она реально соответствует остатку. Потом человеку говорят, что карта заблокирована на время, и нужно сообщить коды подтверждения блокировки со стороны клиента. Благодарный клиент рассказывает мошеннику коды подтверждения, но не знает при том, что это не коды блокировки, а перевода средств, и все деньги со счета клиента уходят.

При таких звонках, нужно вешать трубку и перезванивать в банк самостоятельно.