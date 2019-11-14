Кто проверяет малый бизнес чаще всего

В 2019 г. инспектора надзорных органов проверили 55% предпринимателей, показал опрос 2300 представителей малого и среднего бизнеса из 23 регионов России. Нарушения нашли у каждого третьего предпринимателя, большинство получили штрафы.

Этот опрос — часть ежеквартального исследования настроений малого и среднего бизнеса, проводимого Промсвязьбанком совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research. О результатах написала газета «Ведомости».

Наибольшее рвение, по мнению респондентов, проявляли налоговые органы: камеральную проверку налоговиков прошли 56% респондентов, а выездную — 20%. Более трети (36%) указали, что их проверяли в ходе проверок их контрагентов (так называемые встречные проверки, не вошедшие в две вышеупомянутые категории налоговых проверок). На втором месте — Пенсионный фонд (24% респондентов). Замыкает тройку самых активных Фонд социального страхования (ФСС, 23%).

О возросшем количестве налоговых проверок говорят бизнесмены. Так в кондитерскую компанию «Конфаэль» запросы из налоговой инспекции поступают чуть ли не еженедельно, говорит её владелица Ирина Эльдарханова. Проверок производства (например, со стороны СЭС) стало меньше, чем раньше, а налоговых проверок значительно прибавилось. Поводом для запроса может стать, например, несвоевременная сдача отчетности одним из контрагентов фабрики. Недавно, рассказывает Эльдарханова, пришел запрос по клиенту, с которым фабрика сотрудничала 10 лет, а потом он обанкротился. Налоговики затребовали всю историю взаимоотношений фабрики с банкротом.

Пятое место по активности, по данным исследования, занял Роспотребнадзор. В этом году он проверил соблюдение санитарных норм у 20% респондентов, а соблюдение прав потребителей — у 11%. Часто приходят к предпринимателям и чиновники из Ростехнадзора (на такие проверки пожаловались 13% респондентов). На шестом месте прокуратура (18%), замыкает список Ростехнадзор (13%).

Внеплановые проверки Роспотребнадзора очень часто спровоцированы конкурентами, жалуется владелец сети кофеин. Они под видом клиентов приходят в его кофейни, выискивают недостатки, а потом жалуются. Однако эксперты считают, что клиенты чаще всего правы. Они жалуются на мелкие производственные и торговые компании, а также предприятия общепита, которые пытаются сэкономить и не выполняют все установленные требования.

Согласно исследованию, нарушения по итогам проверок были выявлены у 34% компаний, из них 77% были оштрафованы. Как реагировали предприниматели? Львиная доля смирилась (68% респондентов). Больше половины оштрафованных не оспаривали наказание, так как посчитали их справедливыми и законными. Некоторые боятся, что к ним госорганы станут относиться более предвзято (7%).

Как говорится в исследовании, 32% оштрафованных предпринимателей все же попытались оспорить штрафы — но с переменным успехом. 15% оштрафованных добились признания своей правоты, а 17% отстоять свои позиции не удалось.