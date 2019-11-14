ТОП-10 богатейших российских компаний

Список опубликовал РБК со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности Росстата. Для составления рейтинга анализировали остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 2018 года.

1. ПАО «Сбербанк»

Остаток средств: 2,3 трлн рублей

Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Самый сильный бренд России согласно рейтингу статистического агентства Brand Finance. По консолидированным данным международных стандартов финансовой отчетности, ПАО «Сбербанк» — лидер среди компаний с самым большим остатком денежных средств.

У Сбера тут был день рождения, не без драк.

2. АО «Банк ГПБ»

Остаток средств: 1 трлн рублей

Один из крупнейших финансовых институтов России, располагающий крупной сетью развитых дочерних предприятий. На сегодняшний день компания занимает третье место по размеру активов среди банков Восточной и Центральной Европы.

3. ПАО «Банк ВТБ»

Остаток средств: 929,3 млрд рублей

Российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых организаций. Лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках по версии консалтинговой компании Global Finance. В утвержденном центральным банком списке системно значимых кредитных организаций занимает третью позицию.

4. ПАО «Газпром»

Остаток средств: 849,4 млрд рублей

Глобальная энергетическая компания, более 50% которой принадлежит государству. На сегодняшний день ПАО «Газпром» занимает первое место по запасам наличности, не считая кредитных организаций. В прошлогоднем рейтинге остаток средств компании составлял 869 млрд рублей, сумма 2019 года уменьшилась на 2%.

5. ПАО «НК «Роснефть»

Остаток средств: 832 млрд рублей

Крупнейшая публичная нефтегазовая компания мира. Включена в перечень стратегических предприятий России. За год ее запасы выросли более чем на 500 млрд рублей. Среди всех компаний данный показатель является рекордным.

6. ПАО «НК «Лукойл»

Остаток средств: 492,7 млрд рублей

Одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, на долю которой приходилось 2% мировой добычи нефти. В рейтинге 500 крупнейших компаний России «РБК 500» занимает вторую строчку с выручкой более 5,8 млрд рублей за первые два квартала 2019 года.

7. АО «Альфа-банк»

Остаток средств: 297,8 млрд рублей

Крупнейший частный банк в России, входящий в число системно значимых банков страны. В рейтинге Forbes компания занимает первое место среди лучших российских банков для состоятельных клиентов.

8. ПАО «Сургутнефтегаз»

Остаток средств: 260,3 млрд рублей

Крупная российская нефтегазовая компания осуществляет деятельность в сфере поиска сырья в Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской областях России. Рыночная капитализация компании в 2019 году поднялась на седьмое место.

9. ПАО «Газпром нефть»

Остаток средств: 247,6 млрд рублей

В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, сбыточных и нефтеперерабатывающих предприятий. Также в 2018 году компания добилась рекордного финансового результата, получив самую высокую прибыль в размере 373,7 млрд рублей.

10. АО «Почта России»

Акционерное общество «Почта России» — российская государственная компания с единственным акционером в лице правительства. По итогам девяти месяцев благодаря развитию цифровых сервисов выручка компании увеличилась до 9,1 млрд рублей.

Остаток средств: 203 млрд рублей, а заменить ручку на двери в отделении почты в поселке Стрелка Темрюкского района денег нет.