От Сбера будет звонить робот-коллектор

Сбербанк планирует перевести на роботов-коллекторов половину всех звонков клиентам при взыскании долгов, сообщил журналистам зампред крупнейшего российского банка Олег Ганеев.

«Сейчас 90% первичных звонков осуществляет робот. Из 100% листа звонков, которые система должна сделать за день — и робот, и человек — сейчас робот делает 20%: это первичный звонок и простейшие стратегии», — цитирует Ганеева РИА Новости.

Он также заявил, что банк нацелен перевести на роботов 50% всех звонков должникам. «Мы ставим цель, что 50% всех звонков — простых, сложных, эмоционально подстроенных, там, где необходимо выбирать стратегии, чтобы было 50/50. Сейчас 20/80», — отметил Ганеев.

В ноябре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф говорил, что почти 80% всех звонков клиентам Сбербанка в ситуации «первичной» просроченной задолженности осуществляет робот-коллектор с приятным женским голосом, практически не отличимым от живого человеческого.