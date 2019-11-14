Сколько на практике можно взыскать с ИФНС на оплату услуг представителя

Компания судилась с инспекцией из-за 2,1 млн рублей и выиграла. После чего решила взыскать с инспекции судебные расходы по оплате услуг юриста. По договору его работа стоила 350 тыс. руб. Подтверждающие документы компания предоставила.
Только вот суды отказались взыскивать с инспекции всю сумму и уменьшили её до 120 тыс. рублей. Почему?
Суды проанализировали объём работы юриста. Он подготовил и подал:
– заявление об оспаривании ненормативного акта в суд
– апелляционную жалобу
– отзыв на кассационную жалобу.
А также участвовал в четырёх судебных заседаниях:
– два раза в суде первой инстанции
– один раз в апелляции
– один раз в кассации.
Есть Постановление Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела». Там сказано, что разумными расходами на оплату услуг представителя надо считать расходы, которые обычно взимаются за такие услуги. Определяя разумность, надо учитывать:
– объём требований
– цену иска
– сложность дела
– объём оказанных услуг
– потраченное время
– продолжительность рассмотрения дела.
В спорном случае компания хочет возместить с инспекции более 15% от суммы оспоренных налоговых обязательств. А в Свердловской области, где слушалось дело, стоимость этих услуг не превышает 10%. Вот суд и уменьшил размер возмещения.
В этом деле остались неясные моменты:
– откуда взялась цифра в 10%
– если суд ссылается на 10%, то почему он уменьшил размер возмещения не до 210 тыс. рублей, которые и составляют 10%, а до 120 тыс. рублей, которые составляют 5,7%.
Источник: Налоговые адвокаты